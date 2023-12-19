Самарский “Робот-картограф” создаст цифровую карту России

Ранее “Робот-картограф” занимался оцифровкой лишь Самарской области.Электронный сервис "Робот-картограф", созданный несколько лет назад учеными из Самарского университета имени Королева, значительно расширил свои возможности.
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