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Российский флот насосно-компрессорных труб пробил «пробки» в скважинах Якутии

Российский флот насосно-компрессорных труб пробил «пробки» в скважинах Якутии

На месторождении «Газпром нефти» в Якутии внедрили российский сверхтяжелый флот гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) — комплекс техники для повышения эффективности скважин, созданный при участии инженеров компании.

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