8 октября 2026 года Россия окончательно закрыла дверь в Рамсарскую конвенцию. Мы больше не хотим участвовать в лицедействе, где защита природы подменяется политическим шантажом.
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Еще бы из ВОЗ выйти пора
Михалков давно об этом говорит.
наконец-то!
Из других договоренностей тоже надо выйти.Нечего с вражинами быть в одной лодке .Хоть перестанут постоянно угрожать "отобрать весло".