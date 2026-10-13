Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Запад лишил Россию природы: жесткий ответ Москвы на экологический шантаж.

Запад лишил Россию природы: жесткий ответ Москвы на экологический шантаж.

8 октября 2026 года Россия окончательно закрыла дверь в Рамсарскую конвенцию. Мы больше не хотим участвовать в лицедействе, где защита природы подменяется политическим шантажом.

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