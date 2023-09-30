«Мировой приемник» сняли с торгов Sotheby’s

Иса Генцкен решила вернуть некогда подаренную скульптуру Скульптура немецкой художницы Исы Генцкен под названием Weltempfänger («Мировой приемник») была оценена в 50 тысяч долларов и должна была участвовать в аукционе Sotheby’s «Современное искусство – открытия».
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