Мировое обозрение

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Японии и США договорились взаимодействовать по всему комплексу вопросов вокруг Китая

Японии и США договорились взаимодействовать по всему комплексу вопросов вокруг Китая

ТОКИО, 13 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего первого телефонного разговора обменялись мнениями по вопросам Китая и Северной Кореи, говорится в заявлении МИД Японии.

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