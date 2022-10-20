На МКАД произошло ДТП с двумя грузовиками

На внутренней стороне 70 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) в ночь на пятницу, 21 октября, произошло столкновение двух грузовиков, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.