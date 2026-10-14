🦌 Ограничения на посещение крымских заповедников в этом году пошли природе на пользу Директор ФГБУ «Заповедный Крым» Артур Мурзаханов в эфире «Радио Крым» рассказал, как ограничения на посещение крымских заповедников, действовавшие в этом году, повлияли на природу.
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