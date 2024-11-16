Депутат Ротфус: Трамп и Путин могли бы обеспечить нейтралитет Украины

По мнению депутата Бундестага Германии, члена комитета по делам ЕС Райнера Ротфуса, после непродолжительных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным могло бы быть достигнуто соглашение о гарантиях нейтралитета Украины.
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