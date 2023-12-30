Конец конвейеру рекордов: нефтяные скважины в США начали иссякать раньше ожидаемого срока

Эксперты по всему миру пророчат для ОПЕК и нефти в целом плохой 2024 год. Конечно, в этом виноваты неуемные предприимчивые добытчики из США, которые беспощадно эксплуатируют старые действующие скважины, чтобы добиться сверхприбылей и уничтожить других крупных экспортеров, таких как РФ и Саудовская Аравия.
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