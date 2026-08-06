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Rocket Lab успешно вывела японский радиолокационный спутник на орбиту после июньского переноса запуска

Rocket Lab успешно вывела японский радиолокационный спутник на орбиту после июньского переноса запуска

QPS-SAR-13 стал уже восьмым спутником iQPS, запущенным ракетой Electron, следующий старт по этой программе намечен уже на конец августаRocket Lab 6 августа успешно запустила ракету Electron с японским радиолокационным спутником QPS-SAR-13.

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