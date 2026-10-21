The Atlantic: “Trump’s war in Iran has appeared to throttle Republicans’ chances in the midterms; the unending conflict, and the resulting surge in oil and gas prices, has eroded the GOP’s poll numbers and fueled Democrats’ hopes of taking both chambers of Congress.
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