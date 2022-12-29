О рисках поедания новогодних салатов 3 января предупредил технолог НГТУ

«Комнатная температура — самая благоприятная для размножения микроорганизмов, поэтому больше двух часов стоять на столе они не должны», – прокомментировала сотрудник кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Инна Рыбакольникова.
«Комнатная температура — самая благоприятная для размножения микроорганизмов, поэтому больше двух часов стоять на столе они не должны», – прокомментировала сотрудник кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Инна Рыбакольникова.
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