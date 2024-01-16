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BYD начнет продажи кроссовера Sea Lion 07, который станет конкурентом Tesla

BYD начнет продажи кроссовера Sea Lion 07, который станет конкурентом Tesla

Автопроизводитель BYD готовит к выводу на китайский рынок кроссовера Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD.

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