BYD начнет продажи кроссовера Sea Lion 07, который станет конкурентом Tesla

Автопроизводитель BYD готовит к выводу на китайский рынок кроссовера Sea Lion 07. Дизайн новинки разработан под руководством Вольфганга Эггера, который ранее работал в Audi, а теперь занимает пост главного дизайнера BYD.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии