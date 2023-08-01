Беспилотники атаковали Москву ночью 1 августа

ВБ

Владимир Босов

Раздолбать ихние железные дороги, станции питания железных дорог, ж/д туннель, который с Польшей соединяет, мосты через Днепр, порты на Дунае, в Одессе и Николаеве и через месяц они без снабжения с Запада сами загнутся, будут молить о мире. Почему только этого не делается, большой вопрос. Какая то передача по первому каналу была, ведущий в недоумении по этому поводу