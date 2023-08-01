Министерство обороны России сообщило о попытке террористической атаки киевского режима объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа.
Беспилотники атаковали Москву ночью 1 августа
Комментарии
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ЮС
Юлия Смирнова
Ну это будет бесконечно, они мстительная нация, так и будут вечно мстить
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11 час.
Вася Бубнов
Твари....👹
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9 час.
ВБ
Владимир Босов
Раздолбать ихние железные дороги, станции питания железных дорог, ж/д туннель, который с Польшей соединяет, мосты через Днепр, порты на Дунае, в Одессе и Николаеве и через месяц они без снабжения с Запада сами загнутся, будут молить о мире. Почему только этого не делается, большой вопрос. Какая то передача по первому каналу была, ведущий в недоумении по этому поводу
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8 час.
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