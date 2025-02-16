SI

Sergey Ivanov

Вся эта русская щедрость уже давно ничего кроме раздражения не вызывает. Мы уже получили волшебный пендель от наших сирийских братьев. Ну и где теперь наши миллиарды, которые мы от широкой русской души вбухали в Сирию? Сейчас мы строим школы и больницы в еще более братском Таджикистане. Направляем туда наших учителей и врачей- и это при том, что каждый день русские слышат по телевизору о нехватке у нас учителей и врачей. Сейчас взвалили на русскую шею еще этого кавказского паразита- братскую Абхазию. Шлем ей за бесценок электричество. Сейчас вот проектируем газификацию. А нет желания у наших правителей газифицировать какое- нибудь русское село? В нашей глубинке. В Сибири... Россия больна. Больна русским мазохизмом. Но это вот стремление осчастливить весь мир за счет русского мужика приведет только к тому, что Россия станет еще беднее. И станет еще большим посмешищем для всего мира. Нет, нас не будут больше любить. Даже наоборот: Нас станут больше презирать. И чем больше Россия будет лезть ко всем со своей братской любовью- тем больше ее будут презирать.