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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Похищенный из парка мальчик найден живым спустя семь десятилетий

Мужчина, который был похищен шестилетним мальчиком во время игры в калифорнийском парке в 1951 году, был найден более семи десятилетий спустя благодаря онлайн-тесту на родословную, старым фотографиям и газетным вырезкам.

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