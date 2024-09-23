Похищенный из парка мальчик найден живым спустя семь десятилетий

Мужчина, который был похищен шестилетним мальчиком во время игры в калифорнийском парке в 1951 году, был найден более семи десятилетий спустя благодаря онлайн-тесту на родословную, старым фотографиям и газетным вырезкам.
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