В Вахтанговском разобрались с ложью и истиной: премьера нового спектакля

На Новой сцене Вахтанговского театра премьера с необычным названием — «Пуф или Ложь и истина». Если с ложью и истиной, вечно находящимися в конфликте все более менее ясно, то слово «пуф» не из нашего лексикона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии