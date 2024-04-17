Документ ФСБ: «Смерш» успешно сорвал мятеж украинских националистов в 1944 году

В честь 81-й годовщины создания подразделения советской военной контрразведки «Смерш», ФСБ России показала документы об успешном срыве вооруженного мятежа украинских националистов в 1944 году, передает РИА Новости.
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