Предложивший пенсионерам работать на мойке российский депутат выступил с новым заявлением

Политика как она есть

Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов поработать автомойщиком после хейта в соцсетях. До этого россиянин на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором предложил пенсионерам, ищущим денежные средства, пойти трудиться на бензоколонки.