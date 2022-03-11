Диего Санчес – о бое с Кевином Ли: «Я – андердог, но я здесь, чтобы показать, что я – легенда»

Боец Eagle FC Диего Санчес поделился ожиданиями от поединка с Кевином Ли. Напомним, что бой пройдет 11 марта в рамках турнира EFC 46.

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