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Закон, порядок, государство

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Мотострелки ЦВО уничтожили укрепрайон условного противника при огневой поддержке танков Т-72Б3М под Оренбургом

Мотострелки ЦВО уничтожили укрепрайон условного противника при огневой поддержке танков Т-72Б3М под Оренбургом

После танкового обстрела мотострелки фланговым огнем при поддержке боевых машин пехоты БМП-2М уничтожили разрозненные группы условного противника.

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