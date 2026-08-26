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Александр Терентьев помог матери погибшего бойца СВО получить орден Мужества

Александр Терентьев помог матери погибшего бойца СВО получить орден Мужества

Депутат Госдумы Александр Терентьев добился передачи ордена Мужества матери погибшего участника СВО. Осуществить это удалось благодаря его депутатскому запросу в Военный комиссариат Алтайского края, сообщает пресс-служба реготделения партии "Справедливая Россия".

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