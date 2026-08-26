Александр Терентьев помог матери погибшего бойца СВО получить орден Мужества

Депутат Госдумы Александр Терентьев добился передачи ордена Мужества матери погибшего участника СВО. Осуществить это удалось благодаря его депутатскому запросу в Военный комиссариат Алтайского края, сообщает пресс-служба реготделения партии "Справедливая Россия".
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