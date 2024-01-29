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Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали

Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали

Басманный суд Москвы в понедельник, 29 января, заочно арестовал Марию Певчих (признана в РФ иноагентом) и еще трех участников ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России).

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ИП
Игорь Петров
Лесоповал им в радость...
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