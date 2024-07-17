В Абхазии задержали мужчину, стрелявшего около парламента

В Абхазии правоохранители задержали гражданина республики Джансух Адлейба, стрелявшего у стен парламента Абхазии из огнестрельного оружия, сообщает 17 июля пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии