Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ленин, Сталин и король Леопольд

Ленин, Сталин и король Леопольд

На уровень питания 1913 года в СССР удалось вернуться при Брежневе, во второй половине 1960-х. Однако коммунисты догнали Российскую Империю только по калориям: по белкам (то есть мясу) отставали всё равно, добирали крупами и картошкой.

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