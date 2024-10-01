Военный эксперт Марочко: ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР

ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС. Марочко напомнил, что Макеевка, населенный пункт в ЛНР, это последний крупный населенный пункт, который был освобожден.