Военный эксперт Марочко: ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР

ВСУ контролируют менее 1% территории ЛНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС. Марочко напомнил, что Макеевка, населенный пункт в ЛНР, это последний крупный населенный пункт, который был освобожден.
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