10 самых странных фирм в мире

Ищете идею для стартапа и не можете выбрать, что лучше — выращивать экологичные патиссоны на подоконнике или торговать нанопылью? Поторопитесь, потому что есть люди, которые уже вовсю зарабатывают деньги странными способами.
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