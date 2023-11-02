«Запал, энтузиазм»: стало известно о срочной свадьбе Александра Петрова

«Запал, энтузиазм»: стало известно о срочной свадьбе Александра ПетровапетровАктер Александр Петров мог запланировать свадьбу со своей новой девушкой Викой на 25 ноября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Антиглянец» со ссылкой на собственный источник.