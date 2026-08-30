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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Сколько заработали фолов Джику и Ву? Сколько «Спартак» просил пенальти? Это хорошая команда, обыграла чемпиона, но помогать ей не надо»

Главный тренер « Оренбурга » Ильдар Ахметзянов после ничьей со « Спартаком » (1:1) высказался о работе судьи Артема Чистякова.

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