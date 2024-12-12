Почему зевать — это полезно ?

Фото: baamboozle.com То, что полезно знать о зевании: неожиданные факты о естественном рефлексе Зевание — это не просто рефлекторное действие, а целый комплекс физиологических процессов, который играет важную роль в нашем организме.
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