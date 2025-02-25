В Госдуме подготовят закон по защите детей от нападения бездомных собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с другими комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападений бездомных собак.
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