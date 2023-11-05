Котенок: ВС РФ закрепились на участке укрепрайона противника у Степового

Штурмовые подразделения Вооруженных сил России закрепились у населенного пункта Степовое на участке авдеевского укрепленного района противника, о чем в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
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