New York Post: Обама не поддержал Харрис, потому что не верит в ее победу

Экс-президент США Барак Обама не поддерживает возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, так как сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом.
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