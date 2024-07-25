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New York Post: Обама не поддержал Харрис, потому что не верит в ее победу

New York Post: Обама не поддержал Харрис, потому что не верит в ее победу

Экс-президент США Барак Обама не поддерживает возможное выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов на президентских выборах, так как сомневается в ее способности одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом.

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