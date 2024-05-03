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Физиолог Созыкин назвал вид чая, который вредит печени и почкам

Физиолог Созыкин назвал вид чая, который вредит печени и почкам

Чай из пакетиков очень облегчает жизнь, а в офисе это вообще незаменимая вещь. Но можно ли постоянно пить такой напиток? И что помимо собственно заварки можно обнаружить в чашке? Александр Созыкин Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения -->«С годами технологии чайного производства совершенствуются.

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