Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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  • владимир сергеев
    Обыкновенная  мразота...да , и Голоса Никакого Нет !О чём не любит го...
  • Ингерман Ланская
    кто бы её ещё помнил.... фильмы то , где она снималась мало кто помнит, а уж её то....О чём мечтает 74-...
  • ninikooo Митусова
    Жаль ее, хорошо играла в наших фильмах.О чём мечтает 74-...

Куда пропала актриса Алиса Сапегина

Куда пропала актриса Алиса Сапегина

Актриса не слишком часто снимается в кино, а фильмография её насчитывает всего 16 работ. Но зрители запомнили и полюбили Алису Сапегину благодаря съёмкам в историческом сериале «Институт благородных девиц», где она сыграла роль Софьи Горчаковой.

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