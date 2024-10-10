ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Ну дура, что ещё сказать.   А вообще вся эта история похожа на сценарий сериала дешевого, который не оценили продюсер...С помощью брачног...
  • Майя Maja
    Вера, она написала только об одном мужчине в которого влюбилась. И вот с ним-то она и развлекается.Не выходите замуж...
  • Вера Федорова
    Да, повторюсь, я тоже за то, чтобы возраст в браке был примерно равен. Но если уж случилось, как у наших героев из по...Не выходите замуж...

Муж скрыл инвалидность до свадьбы

Муж скрыл инвалидность до свадьбы

Добрый день, хотелось бы узнать мнение со стороны. Вопрос такой: обязан ли партнер, по вашему мнению, сообщать о наличии инвалидности перед свадьбой или предложением? Ситуация такова, что вышла замуж месяц назад и сейчас узнала, что муж инвалид второй группы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вера Федорова
Думаю, не только об инвалидности, но и о других серьёзных генетических заболеваниях партнёр должен знать.
Ответить
10 час.
Наталия
Сколько людей попадает на брак со скрытыми шизофрениками. Пожив лет 10-15 вместе, родив детей, диагноз вылезает наружу. Сколько мучений люди терпят. ...В данной ситуации решать только самой женщине, что толку спрашивать совет. Естественно все адекватные скажут: уходи. Со здоровыми то жить порой тяжело, а уж с инвалидом...
Ответить
6 час.
Майя Maja
Это вопрос к совести человека. Такая ложь_ преступление. Конечно должен о себе все рассказать. Преступники родители, что от собственного ребенка все скрывают( его болезни). А  когда такой уже взрослый чел женится, и рождается его ребенок и тут вот трагедия жуткая.   Сегодня у новорожденных берут на генетику сразу анализ крови ( не путать &quot;на ДНК&quot;).  Но это не спасает от преступной халатности семейной. Хорошо девушка узнала сегодня и сейчас и нет беременности..  Совет только один: Развод и забыть всё  об этой семействености  как страшный сон.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх