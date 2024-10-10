Муж скрыл инвалидность до свадьбы

Сколько людей попадает на брак со скрытыми шизофрениками. Пожив лет 10-15 вместе, родив детей, диагноз вылезает наружу. Сколько мучений люди терпят. ...В данной ситуации решать только самой женщине, что толку спрашивать совет. Естественно все адекватные скажут: уходи. Со здоровыми то жить порой тяжело, а уж с инвалидом...

Майя Maja

Это вопрос к совести человека. Такая ложь_ преступление. Конечно должен о себе все рассказать. Преступники родители, что от собственного ребенка все скрывают( его болезни). А когда такой уже взрослый чел женится, и рождается его ребенок и тут вот трагедия жуткая. Сегодня у новорожденных берут на генетику сразу анализ крови ( не путать "на ДНК"). Но это не спасает от преступной халатности семейной. Хорошо девушка узнала сегодня и сейчас и нет беременности.. Совет только один: Развод и забыть всё об этой семействености как страшный сон.