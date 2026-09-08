Прямо сейчас идет атака ВСУ на Краснодарский край и Крым, ранена женщина

Прямо сейчас идет атака ВСУ на Краснодарский край и Крым, ранена женщинаУкраинские беспилотники нанесли массированные удары одновременно по двум регионам.
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