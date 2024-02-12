Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Псковской области, вправе рассчитывать на выплаты по ОСГОП от СК «Росгосстрах»

Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области, вправе рассчитывать на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
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