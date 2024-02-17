Маск согласился, что мирным переговорам по Украине мешает помощь ЕС и США

Основатель компаний Space X и Tesla, американский миллиардер Илон Маск коротко прокомментировал пост информационного канала Wall Street Silver в соцсети X (бывший Twitter) о тупике в украинском конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии