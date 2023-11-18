Дорого, богато: Стилист и астролог рассказали, в чем встречать Новый 2024 Год Дракона

В чем встречать Новый 2024 год? Об этом начали задумывать многие. Пора! Тульская служба новостей пообщалась с астрологом Галиной Несмеловой и стилистом Любовь Орловой и выяснила в чем нужно встречать Новый 2024 год.
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