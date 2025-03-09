Пожар в кафе и гостинице на Кубани полностью ликвидирован. Об этом 10 марта сообщило МЧС России.«Пожар в Краснодарском крае полностью ликвидирован», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
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