Как можно воспринимать приговор, когда документы следствия пестрят фразами «находясь в неустановленном месте», «точное время не установлено», «неустановленное следствием лицо»? Только так, что дело «шито белыми нитками» и «притянуто за уши».
Как следствие «сову на глобус натянуло, а суд этого «не заметил»
Комментарии
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Александр Денисов
Там в этом Росатоме миллиарды долларов исчезают, а тут жалкие 21 миллион, да и то из двадцать первого пальца высосанный услужливой фемидой...
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6 час.
Сергей
Ах какая же и тут скромность - Опытный следователь, подполковник..... А почему не указать конкретную фамилию подлеца?
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6 час.
МС
Марина Свобода
наш су3д - самый гуманный суд в мире. Но только в детективах и фильмах. На деле с судом лучше не связываться. Толи от загруженности, толи от подношений, но дела затягиваются, исчезают тома доказательств, все изворачивается. При этом совершенно ясно, в чью пользу и почему.
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55 мин.
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