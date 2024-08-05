Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Лгут на государственном уровне!Кисида на церемон...
  • евгений черкашин
    Японцы это дешевые американские холопы.Гутерриш: мир вно...
  • Evgeni Velesik
    А в учебниках истории об этом что пишут? Колокол этот до дыр исколотили!Кисида на церемон...

Как следствие «сову на глобус натянуло, а суд этого «не заметил»

Как следствие «сову на глобус натянуло, а суд этого «не заметил»

Как можно воспринимать приговор, когда документы следствия пестрят фразами «находясь в неустановленном месте», «точное время не установлено», «неустановленное следствием лицо»? Только так, что дело «шито белыми нитками» и «притянуто за уши».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Там в этом Росатоме миллиарды долларов исчезают, а тут жалкие 21 миллион, да и то из двадцать первого пальца высосанный услужливой фемидой...
Ответить
6 час.
Сергей
Ах какая же и тут скромность  -  Опытный следователь, подполковник..... А почему не указать конкретную фамилию подлеца?
Ответить
6 час.
МС
Марина Свобода
наш су3д - самый гуманный суд в мире. Но только в детективах и фильмах. На деле  с судом лучше не связываться. Толи от загруженности, толи от  подношений, но дела затягиваются, исчезают тома  доказательств, все изворачивается. При этом совершенно ясно, в чью пользу и почему.
Ответить
55 мин.

Картина дня

наверх