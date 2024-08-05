Как следствие «сову на глобус натянуло, а суд этого «не заметил»

Там в этом Росатоме миллиарды долларов исчезают, а тут жалкие 21 миллион, да и то из двадцать первого пальца высосанный услужливой фемидой...

Ах какая же и тут скромность - Опытный следователь, подполковник..... А почему не указать конкретную фамилию подлеца?

МС

Марина Свобода

наш су3д - самый гуманный суд в мире. Но только в детективах и фильмах. На деле с судом лучше не связываться. Толи от загруженности, толи от подношений, но дела затягиваются, исчезают тома доказательств, все изворачивается. При этом совершенно ясно, в чью пользу и почему.