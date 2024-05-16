«Я убеждён, что место Стрелкова не в тюрьме, а на фронте»

Тим Греков

15 июня 1992 года Игорь Стрелков (Гиркин) окончил Московский государственный историко-архивный институт, однако профессии историка предпочёл карьеру военного и вместе со своим другом-реконструктором Андреем Цыгановым, заранее нелегально купив две винтовки образца 1891 года. Вечером 16 июня, поездом из Москвы, убыл добровольно воевать в Приднестровье; утром 18 июня прибыл на железнодорожную станцию Тирасполя. Во время службы в рядах казаков-черноморцев Гиркин неоднократно ходил в разведку. По его инициативе бойцы соорудили свой первый «танк», обшив стальными листами бульдозер; этот бульдозер смог перевернуть молдавский бронетранспортёр, после чего экипаж бронемашины бежал, а у казаков-черноморцев в распоряжении оказался собственный БТР-70. По словам своего товарища по войне в Приднестровье, участвовал в задержании группы диверсантов во главе с румынским инструктором, которые пытались взорвать плотину Дубоссарской ГЭС. Воевал в русском добровольческом отряде в Боснии и в бригадах Войска Республики Сербской. Там он получил от сербов прозвище «царский офицер» за монархические взгляды и манеры, характеризовавшие офицеров Российской империи прошлого. Воевал у городов Вишеград и Прибой. В 1993—1994 годах проходил срочную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации. После завершения срочной службы в 1994 году остался служить по контракту на сержантских должностях: сначала — в составе мотострелковой бригады, затем — в качестве разведчика-дальномерщика взвода управления миномётного дивизиона. В марте — октябре 1995 года служил в 166-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой бригаде[18][27], принимал участие в Первой чеченской войне[28]. Далее служил в других регионах России до 1998 года. С 1998 года по 2005 год служил в частях специального назначения ФСБ: с 1998 года — в Дагестане, а c 1999 года — в Чечне. Участвовал в боевых действиях в Дагестане, а затем во Второй чеченской войне. В 2001 году служил в 45-м отдельном разведывательном полку ВДВ (ныне 45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения) в окрестностях села Хаттуни Веденского района Чечни. В 2013 году уволился из ФСБ в звании полковника. В конце января 2014 года он, как руководитель службы безопасности Константина Малофеева, обеспечивал безопасность доставленных в Киев из Греции афонских святынь — Даров волхвов. В феврале 2014 года во время Евромайдана Малофеев дважды отправлял Гиркина в Киев. После второго посещения Гиркин поехал прямо в Крым. В 2014 году руководил организованным Сергеем Аксёновым отрядом самообороны Крыма. Отряд, включавший в том числе и добровольцев из России, блокировал и совместно с российскими военнослужащими без отличительных знаков захватывал объекты и части Вооружённых сил Украины. Отряд вооружился захваченным на украинских военных складах оружием. 18 марта 2014 года Игорь Стрелков руководил штурмом 13-го фотограмметрического центра в Симферополе. В течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боевых действий в городе Славянске, а позднее возглавлял вооружённые формирования в Донецке. С 12 мая по 14 августа 2014 года — командующий вооружёнными силами Донецкой Народной Республики, с 16 мая по 14 августа — министр обороны ДНР.