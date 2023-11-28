Дочь Аллы Пугачёвой едет в Россию, чтобы устроить новогодний "чёс". Сколько вместит её кошелёк

Сама Кристина Орбакайте живёт в Америке, но деньги предпочитает зарабатывать у себя на родине.Большинство граждан России высказалось негативно после того, как в социальных сетях появилась праздничная афиша "Главного Новогоднего концерта" в Москве.
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