РБК: Минфин и ФНС упростят подачу деклараций по НДФЛ при продаже имущества

Министерство финансов РФ совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разработали поправки в Налоговый кодекс, чтобы упростить россиянам подачу деклараций по НДФЛ при отчуждении транспорта и недвижимости.
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