Что будет с Арменией, как только Россия ее покинет. Армянин из Еревана излил душу

Очень жаль простых армян. Не повезло им с Пашиняном. Не стало Карабаха не будет и Армении.

лл

лина любимцева

Пашинян ДАЛЕКО-ооо заведет Армению! Уже завел. Сдал Карабах, а теперь во всем винит Россию... ТВАРЬ!... А России не нужно спешить покидать территорию Армении. Иначе это будет угрозой и для России. Там,моментом, появится американская военная база. Пашиняна же нужно отстранить от власти. Откуда выползла эта гадина?!! И почему молчат армяне?!!!