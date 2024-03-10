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Что будет с Арменией, как только Россия ее покинет. Армянин из Еревана излил душу

Что будет с Арменией, как только Россия ее покинет. Армянин из Еревана излил душу

Сначала - новость: Азербайджан потребовал от Армении передачи восьми населённых пунктов. Соответствующее заявление распространила пресс-служба заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

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Комментарии
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АГ
Александр Георгиевич
Очень жаль простых армян. Не повезло им с Пашиняном. Не стало Карабаха не будет и Армении.
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42 мин.
лл
лина любимцева
Пашинян ДАЛЕКО-ооо заведет Армению! Уже  завел. Сдал Карабах, а теперь во всем винит Россию... ТВАРЬ!... А России не нужно спешить покидать территорию Армении.  Иначе это будет угрозой и для России. Там,моментом, появится американская военная база.   Пашиняна же  нужно отстранить от власти. Откуда выползла эта гадина?!! И почему молчат армяне?!!!
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29 мин.
Светлана Ермакова
За что боролись на то и  напоролись.
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29 мин.

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