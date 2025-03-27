Денис Паслер будет временно исполнять обязанности губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев освобождён с поста губернатора Свердловской области.
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Денис Паслер будет временно исполнять обязанности губернатора Свердловской области. Евгений Куйвашев освобождён с поста губернатора Свердловской области.
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