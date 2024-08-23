«Социальный ад»: Украина вымирает феноменальными темпами

Украина создает структуры вроде «министерства украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев» или «агентства по демографии», но тем временем страна превратилась в социальный ад, из которого бегут люди.
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