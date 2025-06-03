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В Госдуме заявили, что Украина вывозит детей в Европу

В Госдуме заявили, что Украина вывозит детей в Европу

Киевский режим целенаправленно вывозит в Европу и на Западную Украину детей с территорий, освобождаемых российскими войсками, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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