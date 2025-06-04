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Царьград

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От поцелуя под берёзкой до дождя: народные приметы на Троицу

От поцелуя под берёзкой до дождя: народные приметы на Троицу

В этот день, называемый на Руси Зелёными Святками, особое значение придавалось природе, любви и предсказаниям будущего: девушки гадали на суженых, а по погоде судили об урожае и предстоящем лете.

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